ПОЛИТИКА
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У президента Тайваня в охране нашли китайских шпионов
В Тайване осудили военнослужащих из президентской охраны, шпионивших в пользу Пекина
У президента Тайваня в охране нашли китайских шпионов
/ AP
27 марта 2025 г.

Четыре тайваньских военных, включая троих из президентской охраны, были приговорены к тюремным срокам за передачу засекреченной информации Китаю. Как сообщил окружной суд Тайбэя, все они признаны виновными в нарушении закона о национальной безопасности.

Один из осужденных служил в командовании информационных и телекоммуникационных систем Минобороны. По данным следствия, с 2022 по 2024 год они передавали сведения китайским разведчикам и получали за это от 7 до 20 тыс. долларов США в месяц. Военные фотографировали секретные материалы на мобильные телефоны. Уточнений, какие именно сведения были переданы, суд не огласил.

Трое из фигурантов дела были уволены до начала расследования, четвертый — временно отстранен. Все они служили в «особо чувствительных подразделениях».

Власти Тайваня зафиксировали резкий рост дел о шпионаже в пользу Пекина: в 2024 году были привлечены к ответственности 64 человека против 48 в 2023-м и лишь 10 в 2022-м.

Президент Лай Цин-дэ ранее в марте заявил о планах вернуть в систему военных судов возможность рассматривать дела о шпионаже в армии. Тайбэй рассматривает разведывательную активность Китая как растущую угрозу своей национальной безопасности.

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