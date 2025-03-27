Четыре тайваньских военных, включая троих из президентской охраны, были приговорены к тюремным срокам за передачу засекреченной информации Китаю. Как сообщил окружной суд Тайбэя, все они признаны виновными в нарушении закона о национальной безопасности.

Один из осужденных служил в командовании информационных и телекоммуникационных систем Минобороны. По данным следствия, с 2022 по 2024 год они передавали сведения китайским разведчикам и получали за это от 7 до 20 тыс. долларов США в месяц. Военные фотографировали секретные материалы на мобильные телефоны. Уточнений, какие именно сведения были переданы, суд не огласил.

Трое из фигурантов дела были уволены до начала расследования, четвертый — временно отстранен. Все они служили в «особо чувствительных подразделениях».

Власти Тайваня зафиксировали резкий рост дел о шпионаже в пользу Пекина: в 2024 году были привлечены к ответственности 64 человека против 48 в 2023-м и лишь 10 в 2022-м.

Президент Лай Цин-дэ ранее в марте заявил о планах вернуть в систему военных судов возможность рассматривать дела о шпионаже в армии. Тайбэй рассматривает разведывательную активность Китая как растущую угрозу своей национальной безопасности.