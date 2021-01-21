Кандидаты на должности главы Пентагона и госсекретаря США выразили готовность администрации нового президента к оказанию военной помощи Киеву. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я поддерживаю предоставление Украине оружия, необходимого ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищенное коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI)», – сказал претендующий на пост главы Минобороны США Ллойд Остин на заседании комитета Сената Конгресса США. Он пообещал также пересмотреть объемы поддержки, если это потребуется.

Ллойд отметил, что будет «решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки», чтобы сохранить территориальную целостность Украины «в условиях продолжающейся агрессии со стороны России».

«Деятельность России в Черном море и восточной части Средиземного моря, вероятно, направлена в том числе на поддержание ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации в Украине и в Грузии, а также на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников. Силы США и НАТО в Черном море и Восточном Средиземноморье являются ключевым фактором сдерживании российской агрессии», – считает Ллойд.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен солидарен с Ллойдом и подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена готова обеспечить обеспечение Украины летальным оружием.

«Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили 300 миллионов долларов для предоставления Украине летального оружия», – сообщил Блинкен. Он также напомнил, что правительство бывшего президента Барака Обамы так и не воплотило эту инициативу, в отличие от команды Дональда Трампа.

Будущий госсекретарь высказался за продолжение с Украиной программы тренировки военных и оказание ей помощи в борьбе с «внутренней угрозой» – коррупцией.

«Если угрозой Украине извне является Россия, то ее внутренними угрозами являются коррупция, отсутствие институтов, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинцам с этим также справиться, потому что даже если мы успешно будем держать Россию на расстоянии, но угроза внутри будет продолжаться, им будет очень трудно построить жизнеспособную демократию», – резюмировал он.

Вступивший в должность 20 января президент Джо Байден, спустя несколько часов после инаугурации, подписал серию указов, отменяющую действия своего предшественника Дональда Трампа. В частности, Байден подписал указ о присоединении США к Парижскому соглашению по климату, из которого страна вышла по инициативе Трампа, а также отменил решения экс-президента о выходе из Всемирной организации здравоохранения и о запрете на въезд в США из некоторых стран с преимущественно мусульманским населением.