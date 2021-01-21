Вступивший в должность президент США Джо Байден сразу через несколько часов после инаугурации подписал серию указов, отменяющих некоторые решения своего предшественника Дональда Трампа, сообщает Reuters.

О намерениях Байдена отменить подписанные Трампом законодательные акты американским СМИ стало известно в ноябре 2020 года.

В первую очередь, 46-й президент США подписал указы:

– о возвращении США в Парижское соглашение по климату 2015 года о сокращении углеродных выбросов в окружающую среду. Документ о присоединении вступит в силу через 30 дней;

– об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дональд Трамп принял это решение в связи с «ошибками ВОЗ», допущенными в начале пандемии COVID-19;

– об отмене запрета на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран;

– об отмене чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и остановке строительства стены на границе с Мексикой – проект, за который Трампа критиковали особенно яро;

– об отзыве разрешения на строительство части трубопровода Keystone XL, идущего из Канады в США. Проект было приостановлен при президенте Бараке Обаме, однако в 2017 году Трамп дал добро на его продолжение. По мнению экологов, трубопровод нанесет непоправимый ущерб окружающей среде;

– об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции на всех федеральных объектах.

– о введении моратория на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа;

– об укреплении программы защиты детей мигрантов DACA, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми;

– о гражданстве для мигрантов.

«Я начну свой президентский срок с выполнения обещаний, которые я дал американскому народу», – заверил журналистов Байден. Он также подписал документ об установлении дня его инаугурации 20 января «национальным днем единства».