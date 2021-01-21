По мнению украинских экспертов, сотрудничество между Анкарой и Киевом в сфере обороны способствует переходу Вооруженных сил страны от советской системы к стандартам НАТО. Об этом пишет Anadolu на основании интервью с несколькими представителями аналитических центров.

Соглашения от 14 декабря 2020 года по закупке Киевом турецких корветов и беспилотников стали первыми в украинской истории «прямыми внешнеторговыми соглашениями» в оборонной сфере.

Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самус указал на значимость украинско-турецкого оборонного сотрудничества в условиях формирования Киевом новой субъектности в регионе и мире. В этой связи Турция стала для страны ключевым партнером.

По словам эксперта, передовые разработки Турции в сфере вооружений, в частности, БПЛА «Байрактар» и другие беспилотники, доказавшие свой успех во время освобождения Азербайджаном своих территорий от армянской оккупации, необходимы украинской армии.

Руководитель департамента международной политики Центра политических исследований «Доктрина» Денис Москалик также подчеркнул, что боевые действия в районе Нагорного Карабаха между силами Азербайджана и Армении продемонстрировали удивительные возможности беспилотников в условиях современной войны. Именно благодаря турецким БПЛА Азербайджан смог заметно продвинуться и уничтожить технику армии Армении.

«Особенно в боевых действиях отличились турецкие беспилотники ТВ2 «Байрактар». Значительное преимущество «Байрактара» в своем классе в том, что он имеет наибольшую продолжительность полета, около 24 часов. Это очень удобно для разведывательно-ударного аппарата. Бои в Карабахе продемонстрировали, что турецкое оружие – это оружие победы», – высказался эксперт.

По его словам, опыт данной кампании является очень ценным для Украины, поскольку, во-первых, демонстрирует успешные меры по деоккупации территорий, а во-вторых, подтверждает, что подобные технологии может использовать и армия любой страны. А Украину и Турцию в принципе объединяет целый ряд факторов, «которые сложились исторически и одновременно являются основанием для плодотворного сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса».

Москалик также сказал, что две страны стали интенсивно развивать военно-промышленный комплекс в различные периоды. Для Украины это был советский период (1930-1980-е годы), а для Турции – последние три десятилетия. Поэтому в Турции наблюдается развитие цифровых оборонных технологий, а в Украине – производственной технологической базы. «Именно поэтому две страны дополняют друг друга», – заявил эксперт.

Для двух стран открыты крупные перспективы для сотрудничества по многим направлениям: цифровые системы связи, ударные беспилотные летательные аппараты, высокоточное вооружение, радиолокационные системы, системы активной защиты для бронетехники, транспортная авиация, двигателестроение и судостроение.

«Главная задача стратегического партнерства Украины и Турции в сфере военно-промышленного комплекса – объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружения и выйти на принципиально новый уровень сотрудничества – синергию оборонных технологий и сочетание передовых разработок», – считает Москалик.