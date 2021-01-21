Правозащитный проект Gulagu.Net выпустил на своем Youtube-канале документальный фильм о пытках и вымогательствах в туберкулезной больнице для осужденных в Саратовской области ОТБ-1, пишет Idel.Реалии. Полуторачасовое видео содержит доказательства бесчинств и показания жертв о шантаже, жестоких избиениях и изнасилованиях.

Жуткие пытки в областной тюремной больнице №1 совершала группа из числа осужденных и надзирателей в сговоре с коррумпированными высокопоставленными сотрудниками УФСИН и руководством ОТБ-1. Они вымогали денежные средства у заключенных. Последних привязывали к кроватям, били и пытали. Людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии, подвергали изнасилованиям.

Члены банды угрозами принуждали потерпевших от их преступлений отказываться от дачи следователям и прокурорам достоверных показаний о том, каким именно образом эта группировка длительное время вымогала денежные средства у десятков заключенных и их родственников – по 50-300-500 тысяч рублей за то, чтобы их не насиловали и не «опускали».

Авторы проекта также обращают внимание на отсутствие реального общественного контроля в учреждениях УФСИН по Саратовской области. Работу Общественной наблюдательной комиссии они называют имитацией деятельности под руководством силовиков.

«Мы представляем уникальные материалы и доказательства и призываем российские власти незамедлительно возбудить уголовные дела по фактам массовых избиений, пыток, истязаний, изнасилований и вымогательств в ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области, взять под государственную защиту потерпевших от пыток, отстранить от исполнения обязанностей и полномочий коррумпированных руководителей ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко, Салова и Мальцева, ввести в ОТБ-1 временное управление под контролем УСБ ФСИН России и лично прокурора Саратовской области, исключить факты оказания давления на потерпевших от пыток, провести исчерпывающий комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления полного перечня лиц, замешанных в совершении данных систематических преступлений с применением насилия, в том числе их пособником из числа недобросовестных сотрудников УФСИН по Саратовской области, ОНК 4 созыва и лиц, которые помогали садистам-активистам и коррупционерам собирать денежные средства после вымогательства и хищения и обналичивать, легализовать их», – призывают на своем сайте создатели Gulagu.net.

Они пообещали отправить копии фильма и перечень документов в ближайшие дни в Европейский комитет по предотвращению пыток (Страсбург), Комитет ООН против пыток, министру юстиции РФ Константину Чуйченко и директору ФСИН Александру Калашникову, председателю СК России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.