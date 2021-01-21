Шевченковский районный суд Киева 21 января приговорил обвиняемого в нападении на сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого в марте 2019 года к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Обвиняемый вместе с сообщником встретили пострадавшего на улице и совершили разбойное нападение, причинив мужчине не менее четырех ударов в область головы. На следующий день тело мужчины нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник администрации президента Украины», – рассказали в прокуратуре.

Бухтатого нашли мертвым 14 марта 2019 года около 7.00 возле церкви на улице Багговутовской в Киеве. Прокуратура Киева сообщала, что вечером 13 марта чиновника избили двое мужчин, забрали мобильный телефон и банковскую карту, после чего скрылись. В Киеве открыли производства по статьям «Умышленное убийство» и «Разбой»

В ходе следствия правоохранители задержали одного из нападавших, им оказался гражданин Армении. Обвиняемый частично признал свою вину.

На заседании суда прокурор просил для обвиняемого девять лет лишения свободы. Его причастность к попаданию в организм погибшего психотропного медицинского препарата клозапина доказана не была. «Украинская правда» отмечала, что с целью ограбления преступники часто используют сильнодействующие лекарственные средства (клофелин или клозапин), которые подмешивают в алкоголь.

Сообщник гражданина Армении находится на свободе, он объявлен в розыск. Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.