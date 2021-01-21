Сбербанк по итогам 2020 года заработал 71,1 миллиарда рублей (почти миллиард долларов) на комиссиях за переводы и платежи. Об этом сообщает РБК, основываясь на данных из отчетности финансового учреждения по РСБУ на 1 января. Прибыль от комиссии в прошлом году на 47,7% больше, чем в 2019-м. Это абсолютный рекорд для банка, достигнутый благодаря росту числа безналичных переводов в период пандемии.

В отчетности учитываются доходы с безналичных переводов и платежей, за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перечисление средств, например за услуги ЖКХ. Эквайринговые комиссии за оплату товаров и услуг, оплачиваемые магазинами, в этих доходах не указываются.

С начала пандемии коронавируса Сбербанк ввел плату за переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц: она составляет 1%, но не более одной тысячи рублей. Есть и альтернатива – покупка подписки на переводы, которая стоит от ₽99 до ₽209 в месяц.

«Более 90% наших клиентов пользуются переводами абсолютно бесплатно, так как 50 тысяч рублей удовлетворяет их потребности в переводах», – рассказали в банке. Услугами подписки воспользовались свыше 3,5 миллиона клиентов. Согласно официальному сайту «Сбера», всего у банка более 98 миллионов активных частных клиентов.

Комиссии за перевод и введение лимитов помогли Сбербанку компенсировать снижение доходов после принятия закона об отмене «банковского роуминга» и подключения к Системе быстрых платежей (СБП). Также из-за распространения коронавирусной инфекции и в условиях самоизоляции пользователи «Сбера» стали чаще обычного переводить денежные средства своим родственникам и коллегам, чтобы минимизировать контакты и не использовать наличные.

В октябре 2020 года консалтинговые компании Deloite, Frost&Sullivan, Ipsos и НЭО Центр оценивали число активных клиентов Сбербанка в 97,5 миллиона человек, за ним в рейтинге российских банков с большим отставанием следуют ВТБ (13,3 миллиона клиентов) и «Тинькофф» (7,2 миллиона).