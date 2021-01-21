В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 17 483 новорожденных, что на 1303, или 6,9% детей меньше, чем годом ранее. Самым неудачным в плане рождаемости оказался декабрь 2020 года – за месяц родилось 1273 латвийцев, что на 17,2% меньше, чем в декабре 2019-го. Это самое низкое количество рождений в декабре за последнее столетие, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии.

Как отмечают в ЦСУ, с июля 2020 года количество новорожденных сокращалось ежемесячно. Во второй половине прошлого года родилось на 11,4% меньше детей, чем в июле-декабре 2019-го.

Кроме того, в управлении отчитались о том, что в 2020-м количество умерших превысило количество родившихся на 11,2 тысячи. В декабре 2020 года умерло на 1905 человек больше, чем родилось.

Для сравнения, в 2019 году численность населения сократилась на 12,3 тысяч человек. Всего за годы независимости Латвия потеряла треть жителей – вместо 2,7 млн человек в республике осталось менее 1,9 млн.

По данным ЦСУ на 1 января 2021 года, население Латвии составляет 1 миллион 894 тысячи человек. Страна входит в десятку стран мира по темпам убыли, занимает по этому показателю второе место в Евросоюзе.

По мнению экспертов, причин низкой рождаемости в стране несколько, и одна из них – малая численность населения, в первую очередь женщин репродуктивного возраста. Кроме того, на рождаемости негативно сказались пандемия COVID-19, неуверенность в будущем и недружественная молодым матерям налоговая политика государства. Из-за требования платить социальный налог даже при неполной занятости не менее чем с минимальной зарплаты страдают именно родившие женщины, ведь непосредственно они чаще работают на неполную ставку, так как вынуждены ухаживать за ребенком.