Согласно данным Национального статистического управления Грузии, по итогам 2020-го доля Турции в торговом обороте составила $1,597 миллиарда, передает агентство Anadolu. Общий внешнеторговый оборот Грузии в минувшем году оценивается в $11,3 миллиарда.

Второе место, согласно статистике, заняла Россия ($1,328 миллиарда), третье – Китай ($1,185 миллиарда), четвертое – Азербайджан ($934,4 миллиона). Самый большой объем грузинского экспорта пришелся на Китай – $476 миллионов, импорта – на Турцию ($1,407 миллиарда).

Среди экспортных товаров Грузии первое место занимают медные концентраты ($729,4 миллиона, 21,8% от общего объема экспорта), затем идут легковые автомобили ($404,1 миллиона, 12,1%) и ферросплавы ($247,3 миллиона, 7,4%). Среди импортных товаров наиболее популярны автомобили ($759 миллионов, 9,5% от общего объема импорта), медные концентраты ($533 миллионов, 6,7%) и нефтепродукты ($498,5 миллиона, 6,2%).

В прошлом году экспорт Грузии в Азербайджан сократился на 13,2% и составил 441,2 млн, сообщает Report. Азербайджан стал вторым по величине экспортным партнером соседней страны после Китая с долей 13,2% в общем экспорте Грузии. В отчетном году общая стоимость продукции, импортируемой Грузией из Азербайджана, составила 493,1 млн долларов США, что на 11,7% меньше аналогичного показателя 2019 года. Азербайджан с долей 6,2% в общем импорте Грузии занимает пятое место среди основных партнеров по импорту соседней страны после Турции, России, Китая и США.