Турецкие компании только на первом этапе намерены инвестировать в строительство текстильных фабрик на освобожденных землях Азербайджана $50 миллионов, заявил председатель правления Общества деловых людей и предпринимателей TÜMKİAD Ильхами Озтюрк. Он возглавляет турецкую делегацию, прибывшую в Баку.

Ильхами Озтюрк отметил, что TÜMKİAD работает во многих сферах, но первые инвестиции будут сделаны именно в текстильную промышленность. По словам Озтюрка, после обсуждений в Азербайджане будут выбраны области для дальнейшей работы.

Организация осуществляет деятельность в самых различных сферах, однако на освобожденных территориях Азербайджана на начальном этапе намерена вкладываться в легкую промышленность, в частности в производство текстильной продукции, отметил представитель Tümkiad.

Делегация Союза предпринимателей Турции 18-22 января проводит переговоры с представителями государственных структур Азербайджана. Запланированы встречи иностранных предпринимателей с членами Милли Меджлиса (парламента), а также представителями Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

31 декабря 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром, что турецкие компании уже приступили к реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. «В частности, турецкие компании взаимодействуют с азербайджанскими компаниями в строительстве автодороги Физули – Шуша. Уже подтверждено участие турецких компаний во всех остальных проектах, в том числе будут реализованы такие инфраструктурные проекты, как новая дорога в Кельбаджар, тоннели и прочее», – заявил Алиев.

14 января 2021-го президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундаменты дороги Физули – Шуша на 27-м километре трассы Ахмедбейли – Физули – Шуша, а также фундамент аэропорта в Физулинском районе. А уже 19 числа госагентство автодорог Азербайджана отчиталось о завершении строительства дороги Физули – Шуша. Полностью закончить работы по асфальтированию шоссе планируется до сентября, сообщил руководитель пресс-службы компании Анар Наджафли.