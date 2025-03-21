ПОЛИТИКА
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В Польше экс-министра обвиняют в разглашении «совершенно секретного» плана
За публикацию планов сдать восточную часть Польши России, если та вторгнется, бывшему главе Минобороны предъявили уголовные обвинения
В Польше экс-министра обвиняют в разглашении «совершенно секретного» плана
/ AP
21 марта 2025 г.

В Польше бывшему министру обороны Мариушу Блащаку предъявлены обвинения в нарушении закона о защите государственной тайны. Поводом стало обнародование им секретного оборонного плана, разработанного в 2011 году при первом правительстве Дональда Туска, сообщает агентство PAP.

Согласно утечке, документ предусматривал отвод польской армии за Вислу в случае вторжения России, фактически сдавая восточную часть страны без боя. Блащак заявил, что не жалеет о публикации, сделанной им в сентябре 2023 года на X, и назвал это не только своим правом, но и долгом перед польским обществом.

«Поляки должны знать правду о судьбе, которую вы готовили жителям восточной Польши», — написал он, обвинив сторонников Туска в намерении «сдать половину страны без сопротивления».

Блащака резко раскритиковали за использование «совершенно секретных» военных документов в предвыборной кампании, что теперь может повлечь за собой уголовное преследование.

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