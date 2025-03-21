В Польше бывшему министру обороны Мариушу Блащаку предъявлены обвинения в нарушении закона о защите государственной тайны. Поводом стало обнародование им секретного оборонного плана, разработанного в 2011 году при первом правительстве Дональда Туска, сообщает агентство PAP.

Согласно утечке, документ предусматривал отвод польской армии за Вислу в случае вторжения России, фактически сдавая восточную часть страны без боя. Блащак заявил, что не жалеет о публикации, сделанной им в сентябре 2023 года на X, и назвал это не только своим правом, но и долгом перед польским обществом.

«Поляки должны знать правду о судьбе, которую вы готовили жителям восточной Польши», — написал он, обвинив сторонников Туска в намерении «сдать половину страны без сопротивления».

Блащака резко раскритиковали за использование «совершенно секретных» военных документов в предвыборной кампании, что теперь может повлечь за собой уголовное преследование.