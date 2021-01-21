Администрация Дональда Трампа в последние дни своей работы успела заключить с Турцией двустороннее соглашение «о защите культурного наследия». Документ был подписан 19 января министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем и послом США в Анкаре Дэвидом Сэттерфилдом в столичном музее анатолийских цивилизаций.

Соглашение поможет предотвращать контрабанду археологических и этнологических артефактов, а также обеспечить защиту культурного наследия. В рамках договоренностей будет введен запрет на ввоз в США любых археологических и этнологических артефактов, за исключением выставочных экспонатов. Соглашение также ускорит реализацию других совместных проектов в сфере культуры между Турцией и США.

«Этот важный документ, который также станет правовой основой для действий правоохранительных органов США, принесет весомые результаты», – сказал Эрсой. Он заметил, что юридические проблемы, на разрешение которых ушли бы годы и солидные средства, теперь будут урегулированы в одночасье.

Подчеркнув, что меморандум о взаимопонимании является одним из наиболее успешных примеров всеобъемлющих переговоров, министр Эрсой добавил: «Он включает в себя культурные ценности с 1 миллиона 200 тысяч лет назад до 1923 года, вещи Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя нашей республики, и периода Войны за независимость. Кроме того, в рамках этого соглашения мы стремимся организовать всевозможные совместные мероприятия, которые обеспечат проведение выставок и интеллектуальное взаимодействие».

Однако стандартное в мировой практике соглашение в области сохранения культурного наследия вызвало недовольство у националистически настроенной части армянской и греческой диаспоры США. Против выступили Армянский национальный комитет Америки (ANCA), Греко-американский совет лидерства и ряд других организаций. Впрочем, ответной реакции от властей США не последовало.