Конституционный суд (КС) Молдовы признал неконституционным закон о функционировании языков, который предусматривает, что русский в стране является языком межнационального общения, сообщает РБК со ссылкой на Moldpress.

«Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения», – заявила глава КС Доминика Маноле.

Объясняя принятое решение, судья отметила, что в соответствии с данным законом русскому языку был дан привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств, что не предусмотрено Конституцией.

По словам Маноле, русский язык в Молдове является родным для 9,39% жителей, для 4,08% родным является гагаузский, для 3,82% – украинский, для 1,48% – болгарский. Она уточнила, что в девяти районах украинский язык используют активнее, чем русский. При этом есть и отдельные регионы, где нацменьшинства вообще не используют русский язык, поэтому языком межнационального общения в стране, по ее мнению, должен быть государственный.

Экс-президент и лидер крупнейшей в Молдове Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон раскритиковал решение Конституционного суда. Он отметил, что суд принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила Майя Санду до избрания на пост главы государства. «Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдове. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», – заявил Додон.

Русский язык потерял в Молдове статус межнационального в 2018 году, когда Конституционный суд по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», принятый в 1989 году. Согласно этому документу, молдавский был признан государственным языком. В конце 2020 года парламент страны вернул русскому статус языка межнационального общения.