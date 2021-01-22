Сотрудники Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) разработали специальный комплекс дыхательных упражнений для пациентов с коронавирусом, сообщает БелТА, ссылаясь на информацию, размещенную на сайте образовательного учреждения.

Обучающий курс «Кинезотерапия как средство медицинской реабилитации в процессе восстановительного лечения пациентов, перенесших COVID-пневмонию», рассчитанный на 36 учебных часов, прошли студенты-медики. В скором времени они начнут давать инструкции пациентам, как правильно дышать. Проект реализуется на базе столичной 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко.

По словам начальника кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии БГМУ Людмилы Малькевич, в интернете сегодня можно найти множество дыхательных комплексов, которые позиционируются их создателями как «спасательный круг» при восстановлении дыхательной системы организма после COVID-19. Однако нередко такие упражнения не только не вызывают улучшения самочувствия пациентов, а, наоборот, – ведут к его ухудшению, поскольку коронавирус характеризуется особенным патогенезом развития, считает она.

«В наш комплекс, который прошел предварительные испытания, входят специальные задания, которые можно выполнять как в острый период заболевания, так и на этапе реабилитации в амбулаторных и домашних условиях. Когда пациент начинает дышать как надо (диафрагмальное, или регламентируемое дыхание), у него повышается сатурация, нормализуются дыхательные процессы, повышается адаптация к физическим нагрузкам и в целом наступает облегчение состояния, что в итоге ведет к улучшению и психологического настроя, играющего далеко не последнюю роль в борьбе с болезнью», – отметила Малькевич.

В стационаре эти тренировки проходят под руководством инструкторов, методистов-реабилитологов, ассистентов кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии БГМУ, пока занимающиеся не освоят их методику. При возникновении любых вопросов, даже после возвращения домой, пациенты имеют возможность обратиться за необходимой консультацией к своим тренерам.