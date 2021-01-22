Жалоба была подана Грузией в 2008 году. Она касалась Пятидневной войны в том же году, которую Россия назвала «операцией по принуждению» Тбилиси к миру.

26 августа 2008 года президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Грузинские власти считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными Москвой территориями.

Как пишет «Кавказский узел», ЕСПЧ своим решением по делу «Грузия против России» отказался признать Москву ответственной за активную фазу боевых действий в августе 2008 года. Однако с 12 августа по 10 октября 2008 года Россия, по мнению суда, осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией и Абхазией. Установлен ряд нарушений Европейской конвенции по правам человека, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Москва выразила удовлетворение тем, что ЕСПЧ отказался признать Пятидневную войну российским вторжением. При этом Минюст РФ не согласен с ответственностью за инциденты, произошедшие на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года.

По мнению же грузинского Минюста, решение Большой палаты ЕСПЧ «подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года».