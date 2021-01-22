Должность министра высшего и среднего специального образования Узбекистана указом президента Шавката Мирзиёева занял Абдкодир Тошкулов, сообщает Islam News. На этом посту он заменит Инома Меджидова, работающего главой Минобразования с 2017 года.

До нового назначения Тошкулов был ректором Термезского государственного университета, а также сенатором. Кроме того, он является депутатом нижней палаты парламента Узбекистана два созыва подряд – с 2009 по 2017 годы.

Новый глава Минобразования широко известен своим заявлением, в котором он связал рост коррупции в высших и средних образовательных учреждениях с исключением из них изучения ислама. По мнению Тошкулова, коррупция в Узбекистане процветает от того, что в процессе образования жители страны не изучают хадисы и им не рассказывают про запретное и дозволенное исламом.

«В течение ста лет мы исключили ислам как из высшего образования, так и из образования в общем. Мы устранили исламскую духовность. Мы искоренили понятия дозволенного и запретного. Мы учили Гете, но мы боялись цитировать хадисы нашего пророка», – приводит слова чиновника издание.

Известно, что 45-летний Тошкулов – уроженец Байсунского района Сурхандарьинской области Узбекистана, имеет таджикское происхождение. В декабре 2016 года он был доверенным лицом Шавката Мирзиёева на выборах президента Узбекистана.