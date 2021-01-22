ПОЛИТИКА
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Монголию потряс политический кризис после скандала с роженицей с COVID-19
Массовые протесты, приведшие к отставке главы правительства и нескольких крупных чиновников, начались из-за видео в соцсетях, на котором роженицу с ребенком перевозят из одного медицинского учреждения в другое без теплой одежды
Монголию потряс политический кризис после скандала с роженицей с COVID-19
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух / Фото: AA / Others
22 января 2021 г.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подал в отставку из-за общественного недовольства. Протесты были вызваны скандалом с перевозкой недавно родившей женщины без теплой верхней одежды в стационар для зараженных коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Ранее глава правительства предложил отправить в отставку весь кабинет министров, выразив сожаление из-за инцидента.

«Два члена моего кабинета министров решили уйти в отставку. Когда я формировал кабинет, я планировал работать с ними всеми как с командой. Поэтому, как премьер-министр, я должен взять ответственность на себя и принять требования общественности», – цитирует Montsame слова премьера.

При этом Ухнаагийн Хурэлсух добавил, что не собирается отказываться от дальнейшего участия в политике.

По данным издания, 19 января в социальных сетях распространилось видео, на котором недавно родившая женщина, у которой был выявлен COVID-19, и ее ребенок перевозились из столичного роддома в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

На следующий день в центре Улан-Батора прошла акция протеста. Митингующие осудили «бесчеловечное отношение» к роженице и потребовали отставки заместителя премьер-министра и министра здравоохранения. В итоге глава минздрава Монголии Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар подали прошение об отставке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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