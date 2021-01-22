Мать 14-летней Жасмины (Аиши) Сейидовой Гюльнара обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой отпустить ее дочь. Видео опубликовал Telegram-канал 1ADAT. Она утверждает: о задержании девушки полицейскими Октябрьского ОВД Грозного нет никаких документов, однако она находится там с 13 октября 2020 года.

Гюльнара уверена: ее дочь похитили «из-за кровной мести». В Октябрьском районе Грозного утром 13 октября 2020 года в ходе спецоперации были убиты четыре человека. Власти утверждали, что это боевики. Кроме них погибли двое силовиков, один был ранен. 14-летняя якобы «вторая жена» одного из предполагаемых боевиков, уроженка Дагестана Жасмина, была задержана, а сотрудник полиции на запрос журналистов заявил, что с ней проводят некие следственные действия, так как она якобы дала признательные показания о своей причастности к подполью. Под стражу взяли якобы первую беременную жену Биназиру Хамидову и ее брата Анзора. Хамидова впоследствии потеряла ребенка.

Мать Жасмины находилась в контакте с начальником уголовного розыска Анзором и замначальника отдела Сулейманом, фамилий которых она не знает: по ее словам, они угрожали, требовали не привлекать адвокатов, обещали выпустить Жасмину до Нового года, а затем запретили ей посещать ОВД и перестали отвечать на звонки. «Ты же понимаешь, что такое кровная месть? Когда будет надо, мы тебя вызовем», – цитирует Гульнара слова силовиков. До этого она имела возможность приходить к воротам ОВД два-три раза в неделю с передачками, но ни разу не видела дочь. Лишь однажды полицейские показали фотографию Жасмины в хиджабе, который ей когда-то передала мама.

Гюльнара Сейидова считает, что ее ребенок ни в чем не виноват и просит задержать ее саму вместо дочери. Убитая горем женщина уже писала письмо главе Чечни с просьбой отпустить Жасмину, однако оно всё еще лежит в секретарите, утверждает он. Ответа от Кадырова не было. Поэтому теперь всё, что Гульнара может сделать — это обратиться к нему с помощью в видео.