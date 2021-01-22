15 человек сгорели заживо в частном доме престарелых в Харькове

15 человек погибли и 11 пострадали в результате пожара в частном пансионате для пожилых в Харькове. Огонь охватил двухэтажное здание, где, по предварительным данным, находилось более 30 человек. Площадь возгорания составила около 100 кв метров. Пожар тушили 50 спасателей и 13 единиц техники. Возбуждено уголовное дело #Украина #Харьков #пожар