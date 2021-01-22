Начальник СИЗО-1 в Иркутске, заключенные которого жаловались на пытки, уволен по итогам проверки ФСИН России. Кроме него без должности может остаться также глава исправительной колонии №6, в которой изнасиловали одного из осужденных, пишет издание «Тайга.Инфо».

Ведомство при этом не называет фамилий отстраненных, в ГУФСИН по Иркутской области вопросы журналистов переадресовали к федеральному руководству службы. По данным сервиса «Контур-Фокус», СИЗО-1 возглавляет Игорь Мокеев, ИК-6 – Алексей Агапов.

«В ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.», – сообщили во ФСИН.

На место происшествия для дополнительной проверки были вызваны представители Следственного комитета.

Ранее СК РФ по Иркутской области возбудил дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами ФКУ СИЗО-1 своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 29-летнему осужденному».

По данным «Тайги.Инфо» речь идет о жителе Тувы Кежике Ондаре, который рассказал о пытках в СИЗО. Это подтверждала его сестра.

«Кежика избивали, пытали, издевались, сутками держали его привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался», – рассказывала женщина.

По ее словам, из-за полученных травм Кежик стал инвалидом. Ему уже провели две операции на кишечнике. Она также отмечала, что пострадавшему угрожал начальник ИК-6, в которую его перевезли из СИЗО, Алексей Агапов «с целью отказа от показаний следователям и прокурорам».