Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту. Текст документа доступен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправку предлагается внести в статью 25.1 ФЗ «О государственной гражданской службе в России». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», – отмечается в тексте инициативы.

В пояснительной записке к законопроекту указано: сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, для высших руководителей – 70 лет.

«Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется», – говорится в записке.

В мае 2020 года Владимир Путин подписал поправку, согласно которой предельный возраст руководителей государственных и муниципальных вузов был повышен до 70 лет. В справке к закону отмечалось, что в отдельных случаях срок пребывания руководителей в своей должности могут продлить и после достижения предельного возраста. В ноябре 2020 года правительство предложило продлить возраст пребывания на службе для офицеров из руководящего состава ФСИН.