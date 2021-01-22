ПОЛИТИКА
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Мать удерживаемой в полиции девушки просит Кадырова помочь освободить дочь
14-летнюю Жасмину Сайидову с октября 2020 держат в Октябрьском РОВД Грозного. Девушке не предъявили официальных обвинений и не дают видеться с семьей. В обращении к главе Чечни Рамзану Кадырову мать рассказала об угрозах силовиков и попросила помочь освободить несовершеннолетнюю #Чечня #Кадыров #Жасмина
Мать удерживаемой в полиции девочки просит Кадырова помочь освободить дочь / Others
22 января 2021 г.
Истории
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