Мать удерживаемой в полиции девушки просит Кадырова помочь освободить дочь

14-летнюю Жасмину Сайидову с октября 2020 держат в Октябрьском РОВД Грозного. Девушке не предъявили официальных обвинений и не дают видеться с семьей. В обращении к главе Чечни Рамзану Кадырову мать рассказала об угрозах силовиков и попросила помочь освободить несовершеннолетнюю #Чечня #Кадыров #Жасмина