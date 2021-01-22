Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 января открыл в Душанбе музей Лидера нации в свою честь. Об этом сообщает его пресс-служба.

Открытие музея, приуроченное к 30-летию независимости Таджикистана, прошло в здании ТНУ, выпускником которого является Рахмон. «С учетом выдающегося статуса университета Ученый совет Таджикского национального университета 18 августа 2020 года принял решение об учреждении нового музея для отражения периода учебы Лидера нации Эмомали Рахмона в этом храме науки, заслуг президента во всестороннем развитии университета, достижений учебного заведения страны в современных условиях и его роли в развитии образования, самопознания, гордости за Родину и признательности преподавателей и студентов Родине и Лидеру нации», – говорится в сообщении.

В музее Лидера нации есть приемная и два выставочных зала: «Обучение» и «Независимость». В них собраны государственная атрибутика и такие экспонаты, как заявление о приеме Рахмона, его студенческий билет, учебники, фотографии, зачетная книжка, диплом и другие личные вещи.

Эмомали Рахмон обучался на экономическом факультете ТНУ с 1977 по 1982 год. Помимо церемонии открытия музея также состоялась презентация нового семиэтажного корпуса университета.

В 2015 году президент Таджикистана подписал предложенный парламентом законопроект, согласно которому ему был присвоен официальный титул «Основатель мира и национального единства – Лидер нации».

По итогам выборов президента республики в октябре 2020 года Рахмон, впервые вступивший в должность в 1994 году, получил более 90% голосов. Согласно поправкам в Конституцию страны от 2016 года, он может переизбираться на свой пост неограниченное количество раз.