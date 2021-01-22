Когда пишешь о ногайцах, всегда встает вопрос – с чего начинать: с основания Тюркского, а затем Западно-Тюркского каганата? Со скифо-сарматов, алан? А может рассказать о печенегах и половцах? Или все-таки начать с Чингисхана и западного похода его войск? Слишком много «начал» есть у истории ногайцев.

Я предпочитаю вести «отсчет» от исторической личности, от имени которой мы и получили свой этноним – Ногай. Темник, беклербек и хан Ногай неоднократно разбивал войска Византии, женился на дочери императора, спас сельджукского Султана, был союзником знаменитого Бейбарса и распространял ислам в Золотой Орде.

Ногай – сын Тутара и внук Бувала, седьмого сына Джучи, сына Чингисхана. Впервые в исторических хрониках Ногай появляется в 1262 году, на арене конфликта между ханом Золотой Орды Берке и властительным Хулагу – правителем Ильханата. Поводом для конфликта между чингизидами был спор о принадлежности Азербайджана, но причина была несколько глубже.

Берке-хан был первым чингизидом, принявшим ислам. Есть сведения о его присяге багдадскому халифу. Хулагу же, напротив, напал на Багдад и убил халифа и был угнетателем мусульман Ближнего Востока, в том числе и Анатолийских Сельджуков. По этой причине Берке вступил в союз с мамлюкским султаном Египта Бейбарсом, которому написал следующее: «Ты знаешь мою любовь к исламу и знаешь, что сделал Хулагу с мусульманами. Садись верхом ты от своей стороны, пока не приду я с другой стороны, пока не нанесем ему поражение и не выведем его из стран ислама». Таким образом, для Берке это была война чести и веры.

Ногай возглавлял войска Берке на Кавказе. Боевые действия проходили в Дербенте, Ширване и в районе Терека, а после присоединения Берке к войску Ногая они вновь переместились в Закавказье. Ногай проявил себя блестящим полководцем. Его решительные и выверенные действия подняли его статус до главнокомандующего войск (беклербека) Золотой Орды и самого доверенного человека Берке-хана.

В 1265 году, по данным Пахимера, Ногай возглавил поход ордынских войск в союзе с болгарами на Константинополь. Война была вызвана задержкой византийским императором Михаилом VIII Палеологом египетских послов, посланных Бейбарсом к Берке-хану. Ногай во главе 20-тысячного войска вторгся в пределы Византии, разбил ее армию и вынудил императора бежать в столицу. После этого Ногай осадил крепость Айнос (совр. Энез в провинции Эдирне), где удерживался сельджукский Cултан Изеддин Кейкавус II, и потребовал его выдать. Византийцы освободили султана.

Некоторые авторы подчеркивают, что именно в этом походе Ногай познакомился с легендарным Сары Салтуком. Сары Салтук был известным мусульманским деятелем из анатолийских туркмен, который еще до покорения Балкан османами вел на этом полуострове исламскую проповедь. Именно после общения с Сары Салтуком Ногай принял ислам.

Султану Идеддину выделили земли в Крыму, вместе с ним поселился Сары Салтук со своими людьми. Именно они образовали там центр мусульманской жизни.

Ногай вернулся к Берке-хану, но уже в 1266 году хан умер. На курултае ханом изберут Менгу Тимура, который в отличие от Берке и Ногая не был мусульманином. Ногай остался при нем беклербеком. Но Менгу Тимур увидел для себя опасность в ощутимой силе и амбициях полководца и отправил Ногая в своеобразную ссылку на западные рубежи Золотой Орды к Дунаю.

Ногай обосновался в своей новой ставке, которую расположил в городе Сакчи (совр. Исакчи в Румынии). Население его ханства – в основном куманы, аланы, печенеги и другие тюркские племена. Он изучил обстановку, усилил контроль над вверенными ему войсками и вознамерился создать собственное независимое государство.

Именно для достижения этой цели в 1270-х годах он наладил независимую внешнюю политику. В частности, Ногай восстановил начатые Берке дипломатические отношения с египетским Султаном Бейбарсом, который, к слову, являлся уроженцем тех мест, где в этот период правил Ногай.

В 1271 году он написал Бейбарсу: «Известно, что мы приняли Ислам, уверовали в Аллаха, в то, что пришло от Аллаха, и в Его Посланника… Мы придерживаемся предписания нашего предводителя Берке Хана».

Из этого письма очевидно, что Ногай, будучи мусульманином, считал себя продолжателем курса Берке, в противоположность властям Орды, бывшим язычникам.

Отряды Ногая регулярно вторгались на Балканы. Этот период ознаменовался возвышением влияния Ногая в регионе. В 1273 году император Византии Михаил VIII Палеолог выдал за Ногая свою дочь Ефросинью в надежде на союз. Этот факт превратил Ногая в полноценного европейского монарха. Поддержки у Ногая начали искать даже монархи Польши.

После смерти Изеддина Кейкавуса в 1278 году по призыву Ногая Сары Салтук со своими людьми из Крыма переехал на Дунай, откуда стал распространять религию по территории всего ханства Ногая.

После смерти Менгу Тимура в 1280 году начался новый этап в возвышении Ногая. Несмотря на фактическое отделение своих земель от Золотой Орды, он не отказался от статуса беклербека. Он умело решил конфликт между вдовой Менгу Тимура и новым ханом Туда-Менгой, фактически став модератором в среде ордынской элиты. Именно об этом писал Бейбарс: «Долгое время (Ногай) был правителем царства, неограниченно распоряжавшимся Берковичами (потомками Берке), смещал тех из царей их, кто ему не нравился, и ставил (тех), кого сам выбирал».

В это время Ногай начал выдавать собственные ярлыки на княжение южных и юго-восточных русских княжеств, фактически включив их в свой протекторат. Вассальные правители называли Ногая не иначе, как «царь» и «хан». С этого же времени арабские авторы стали называть Ногая «правитель в северных странах» и «малик», что указывает на окончательное его утверждение в качестве самостоятельного правителя на международной арене.

После отречения Туда-Менгу от престола в 1286 году Ногай стал старшим в роду и использовал это для активизации западного направления в политике Орды. Совместные войска Ногая и нового хана Тула-Буги в 1286 году совершили поход в Венгрию, а в 1287 году в Польшу. Тогда же возник первый конфликт между Ногаем и ханами Золотой Орды. Видя нарастающее могущество Ногая, Тула-Буга решил убить своего старшего родственника. Однако в 1289-90 году Ногай сам сместил хана и ставит вместо него Тохту.

На 1290-е пришелся расцвет ханства Ногая. Ему подчинились Болгария и Сербия, на землях Ногая расцвела городская культура и морская торговля с Генуей и Венецией. Под власть Ногая окончательно переходит Крым. Влияние Ногая распространяется и на его прежний эль на Северном Кавказе, он имеет собственные земли и на Яике. Ногай наладил чеканку собственных монет в Сакчи, Аккермане и в Крыму – с его тамга и формулами: «Преуспевающий Ногай» и «Почитание Аллаха и Его Посланника. Справедливый Ногай хан».

Последняя формула свидетельствовала его твердом следовании исламу. Ногай способствовал распространению на территории своего ханства мусульманской религии. Ибн-Биби в «Сельджук-наме» свидетельствовал: «Большую часть времени в иле Добруджа было 2–3 мусульманских города и 30–40 тюркских кочевий». Увеличивается количество мечетей, медресе, теккие, усыпальниц. В вышеназванном источнике говорится: «Долгое время земли от Крыма и Черной Богдании (Молдавия) до вилайета были территорией Ислама. В Черной Богдании стоит мечеть (хана Берке)». И до наших дней в Крыму и Бессарабии сохранились некоторые мусульманские памятники эпохи Ногая.

Новый хан Золотой Орды Тохта, в первые годы беспрекословно выполнявший волю Ногая, желая вернуть власть над всей территорией Орды, все же вступил с ним в противостояние. В 1298 году Тохта выдвинул свои войска против Ногая, но потерпел сокрушительное поражение на реке Дон, близ современного города Аксай. Ногай приказал не преследовать Тохту. Но через два года расклад сил изменился, и Тохта, собрав войско, вновь выдвинулся против Ногая. На сей раз Тохте улыбнулась удача, и уже он нанес Ногаю поражение.

Ногай попал в плен, где ему отрубил голову русский наемник. Разгневанный этим фактом Тохта казнил самого этого русского солдата, ведь по их законам простолюдин не имел права проливать знатную кровь.

Войска Ногая оказывали сопротивление Тохте еще в течение нескольких лет. А единственный выживший сын Ногая Джека захватил Болгарию, правил в течение года, но был убит в ходе переворота.

Часть людей Ногая переселилась на территорию Египта, о чем свидетельствуют хроники Бейбарса и Ибн Халдуна, а также на территорию Конийского султаната, о чем повествует Шикари в своем «Караман-наме». Согласно этому источнику, в предместья Коньи переселились 30 тысяч мужчин из «ногайских татар» со своими семьями. Они были верными воинами сельджукских султанов, и не было тогда в султанате более грозных воинов, чем они.

Оставшиеся же на родине люди Ногая сформировали основу образовавшегося в этих местах народа, известного под названием «ногай». Они были частично переселены Тохтой на Кавказ и в Нижнее Поволжье.

Невозможно отрицать огромную роль Ногая в последующем становлении ислама в качестве государственной религии при хане Узбеке. Это подтверждается и тем, что Узбек окончательно восстановил в правах знатных людей из окружения Ногая.

Тем более что главным проповедником во времена хана Узбека был Баба Туклес Шашлы Азиз, являвшийся, по сведениям некоторых авторов, внуком одного из полководцев Ногая. Баба Туклес же был прадедом знаменитого основателя Ногайской орды эмира Эдиге. Но об этом государстве мы поговорим в следующий раз.