Вдова лидера Измайловской ОПГ Жанна Малевская числится в российских спонсорах Консервативной партии Великобритании, но она не единственная пассия криминального авторитета, которая после его смерти «засветилась в высшем свете», пишет издание Daily Storm. Виктория Боня и Надя Сказка также были подругами криминальных лидеров.

Лидера «измайловских» Антона Малевского в 90-х называли «алюминиевым королем» и, по данным штутгартской прокуратуры, именно он помог Олегу Дерипаске получить контроль над рядом металлургических предприятий. В «утекшей» базе данных «Преступные группировки МВД 2003» он описывался как «убийца с наклонностями садиста», однако погиб Дерипаска во время парашютного прыжка в ЮАР – фактически на глазах инструкторов, жены Жанны Малевской и детей. После трагедии вдова жила в стороне от криминала, но в 2012 году была вызвана в Высокий суд Лондона в качестве свидетеля по иску к Дерипаске. В середине декабря 2020 года Telegram-канал «Инфобомба» рассказал о российских спонсорах Консервативной партии Великобритании, включая Малевскую.

Гораздо более популярная звезда «Дома-2», модель и блогер Виктория Боня в материалах МВД фигурировала как подруга легендарного киллера Ореховской ОПГ Александра Пустовалова (Саша-Солдат). На его счету 22 доказанных убийства, в том числе сотрудников правоохранительных органов, лидеров ОПГ. Известность Пустовалов приобрел после убийства другого киллера – Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой. В 2005 году был приговорен в общей сложности к 24 годам тюрьмы, сообщив, что он солдат и убивать – его работа. В базе данных МВД Виктория Боня упоминалась как «связь Пустовалова А.С.».

Петербурженку Ирину Афанасьеву издание называет спутницей «серого кардинала» Санкт-Петербурга Романа Цепова. В 2004 году на его похоронах были замечены лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин), экс-депутат Госдумы от ЛДПР Денис Волчек и даже нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов.

В СМИ были упоминания о том, что настоящая фамилия Цепова – Бейленсон. Якобы он взял фамилию жены – Ирины Цеповой. О ее дальнейшей судьбе известно немногое: в апреле 2008 года Ирина обратилась в милицию с заявлением о пропаже дочери Дарьи. Однако Ирина была не единственной женщиной в жизни авторитета, указывает Daily Storm. Считается, что он мог иметь тесную связь с Ириной Афанасьевой, гендиректором риэлторской фирмы «Домино». В 2001 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество. Однако сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», полная тезка Афанасьевой – генеральный директор и владелец ООО «Мэйкерс Лаб». Помимо пошива костюмов, фирма занимается продюсерской деятельностью. В начале 2019 года петербуржцев удивила новость: в мюзикле «Мастер и Маргарита», который идет на сцене ЛДМ, партию Воланда должен исполнить знаменитый американский комик и актер Джим Керри, напоминает Daily Storm, однако он так и не приехал в Северную столицу РФ.

Еще более разнообразна творческая жизнь Надежды Силенской, известной как Надя Сказка. ТГ «Инфобомба» утверждает, что ее тезка в 1991 году якобы родила дочь от лидера одной из самых жестоких группировок – Курганской ОПГ Андрея Колигова. При обыске квартиры последнего был найден его дневник, в котором бандит описывал поэтапный план захвата криминальной власти в Москве, который курганцы начали осуществлять в начале 90-х. Но в 1997 году Колигова задержали в аэропорту Шереметьево-2. Он был осужден на 24 года и через восемь лет покончил с собой в колонии.

По данным источника, Надя Сказка жила вместе с авторитетом в московской квартире, позиционируя себя как мастер перформанса. Хотя публичность она приобрела с началом романа с музыкантом группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко, якобы проспонсировавшим ее бутик с колготками из латекса. Пара рассталась в 2005 году, а в 2011 Надежде приписывали роман с футболистом «Локомотива» Мануэлом да Коштой. Недавно она снялась в откровенной фотосессии вместе с Настей Рыбкой, известной своей связью с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Самой опасной стала любовь сочинского авторитета Рубена Григоряна (Циклопа). Влюбившись в 17-летнюю номинантку сочинского конкурса красоты Элеонору Кондратюк, но, не встретив взаимности, он поручил подельников с ней «разобраться». В 1999 году ей облили лицо серной кислотой, смешанной с маслом. По словам врачей, травмы были несовместимы с жизнью. У девушки были сожжены лицо, горло, шея и глаза. Однако ей удалось выжить и даже восстановить зрение. Реабилитация длится уже 20 лет, Кондратюк перенесла около 200 операций. В ходе следствия и суда Григорян отрицал свою причастность к нападению, но все-таки получил 11 лет тюрьмы. Элеонора Кондратюк выучилась на психолога и выпустила свою книгу «Элеонора. Я выбрала жизнь».