Активисты из числа этнических азербайджанцев, отбывающих наказание в тюрьмах Тегерана и Ардебиля, объявили голодовку. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), заключенные протестуют против жесткого обращения надзирателей и игнорирования прав политзаключенных. Первым голодовку в тюрьме Ардебиля 13 января объявил Юсуф Кари.

Затем к нему присоединились и другие арестанты: Сиямек Мирзайи из тюрьмы «Эвин» в Тегеране, братья Али и Рыза Васики, а также Аббас Лисани из тюрьмы Ардебиля.

21 января голодовку в тюрьме «Эвин» в Тегеране объявили Тевхид Эмир Эмини, Кыянуш Аслани и Бенхам Шейх.

Этнические азербайджанцы, проживающие в Иране, подвергаются давлению из-за организации мирных акций с требованием гарантий конституционных прав, например, на обучение на родном языке. На прошлой неделе за участие в демонстрации в поддержку освобождения Баку своих территорий от оккупации наказание в виде 4 месяцев лишения свободы и 20 ударов плетью каждому получили Мейсем Джулани и Али Хайырджи.

Ранее иранские власти пытались опровергнуть слухи о том, что больным коронавирусом азербайджанским активистам в тюрьмах Ардебиля намеренно не предоставляют лечение.