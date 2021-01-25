В древнем Мардине на юго-востоке Турции снесут 240 современных построек, нарушающих исторический архитектурный облик города, пишет Anadolu. В список зданий, подлежащих сносу, вошли железобетонные конструкции, которые загораживают уникальные каменные сооружения и портят ландшафт. На них больше всего жаловались приезжающие в Мардин туристы.

По словам губернатора Махмута Демирташа, исторический центр города привлекателен тем, что даже камни в старых постройках меняют цвет в зависимости от сезона. Для того, чтобы гости Мардина и местные жители могли с головой окунуться в историю и культуру региона, и были начаты работы по сносу. Соответствующее разрешение уже получено в Министерстве окружающей среды и городского планирования.

Демирташ подчеркнул, что владельцы построек идут навстречу властям. По его словам, все организации и граждане заинтересованы в улучшении облика города.

«Мы будем непрерывно работать над тем, чтобы сделать наш Мардин, один из важнейших туристических центров страны, городом, который будет привлекать местных и иностранных туристов, и день ото дня будет увеличивать свой туристический потенциал», – заявил Демирташ.

Президент Ассоциации защиты и сохранения ценностей города Мардина Мехмет Бешир Гюнеш подтвердил, что работы по сносу зданий планировались давно и они, несомненно, увеличат туристический потенциал города.

«Мардин – это город, который подает пример всему миру своими древними зданиями и улицами. Одна из наших главных обязанностей – подчеркнуть его историческую структуру и уникальность», – сказал Гюнеш.

До пандемии коронавируса в Мардине наблюдался туристический бум: город с семитысячелетней историей посетили более 4 миллионов человек. С 1960 года оригинальный архитектурный облик Мардина охраняется ЮНЕСКО.