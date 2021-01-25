Каково жить в доме, который не ремонтировался 53 года?

Жильцы многоквартирного дома в городе Чебаркуль Челябинской области РФ требуют переселить их из аварийного здания. Зимой подъезд превратился в ледяную пещеру, а через сгнивший пол и прохудившуюся крышу в квартиры попадает влага, насекомые и крысы. Дом, построенный в 1968 году, не видел ни одного капитального ремонта. #общежитие #ледовыйдворец #аварийноежилье