ПОЛИТИКА
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Каково жить в доме, который не ремонтировался 53 года?
Жильцы многоквартирного дома в городе Чебаркуль Челябинской области РФ требуют переселить их из аварийного здания. Зимой подъезд превратился в ледяную пещеру, а через сгнивший пол и прохудившуюся крышу в квартиры попадает влага, насекомые и крысы. Дом, построенный в 1968 году, не видел ни одного капитального ремонта. #общежитие #ледовыйдворец #аварийноежилье
Каково жить в доме, который не ремонтировался 53 года? / Others
25 января 2021 г.
Истории
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