Армения и Иран 24 января заключили меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере экономики, сообщает новостное агентство Bizim.Media.

Документ был подписан министром промышленности, рудников и торговли Ирана Алирезой Размом Хоссейни и министром экономики Армении Вааном Керобяном в ходе четырехдневного пребывания последнего в Тегеране. Визит завершится 26 января.

Ереван планирует увеличить товарооборот с Тегераном с 400 миллионов долларов до 1 миллиарда путем создания армяно-иранских предприятий, что «поможет обойти санкции против Ирана», считает Керобоян. Министр обещал обеспечить поддержку крупных армянских бизнесменов в вопросе транспортировки иранских товаров в Российскую Федерацию по территории Армении.

Министра Керобояна в поездке также сопровождают представители Министерства экономики республики, сообщает издание. В ходе визита делегация посетила ряд предприятий крупной промышленности, в том числе производственный комплекс Mammut и фармацевтическую компанию Cinnagen.

Высокий интерес Армении к сотрудничеству с Ираном обусловлен потребностью замещения импорта турецких товаров, запрещенных в республике с 31 декабря 2020 года. Срок действия эмбарго – 6 месяцев. Товары турецкого производства могут пересечь армянскую границу только том в случае, если они были задекларированы и в их отношении были проведены все таможенные операции до даты вступления запрета в силу. Ежегодно Турция экспортировала в Армению товаров на 250 миллионов долларов в год.

Политика сближения с Арменией вызывает резкое неприятие в целом ряде слоев иранского общества, прежде всего у этнических азербайджанцев. Во время войны в Карабахе в разных городах страны прошли массовые акции протеста.

Общая численность азербайджанцев в Иране, по разным данным, варьируется от 15 до 30 миллионов человек при населении страны почти в 82 миллиона.