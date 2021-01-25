У пользователей приложения TikTok заказывали и, видимо, продолжают заказывать ролики с призывами не ходить на акции протеста, а также об «усталости от этого шума с Навальным». За публикацию такой записи, по данным TJ (ранее – TJournal), обещали до двух тысяч рублей.

По информации издания, заказчик проплаченных постов – «общественная организация по делам молодежи», которая хочет «предостеречь детей от участия в несогласованных акциях».

Блогерам предложили упомянуть в видеоролике четыре тезиса: 1) против участников акций могут возбудить уголовное дело; 2) протестующие могут попасть в СИЗО, а потом не найти высокооплачиваемую работу; 3) «Навальный сидит, потому что у него два условных срока»; 4) «дети Навального учатся в Америке».

В методичке указывалось: можно использовать только один тезис и необходимо – хештеги #нетреволюции или #нехочуреволюцию. Заказчики требовали согласовать ролики и публиковать их до конца 24 января, «но лучше до 23-го». Обещанный гонорар за выполнение задания – две тысячи рублей блогерам, у которых больше 50 тысяч подписчиков, и тысячу рублей тем, у кого от 10 до 50 тысяч подписчиков.

Некоторые авторы практически дословно повторили тезисы из технического задания, после чего их обвинили в «продажности». Сейчас многие из этих роликов удалены, несмотря на указание в методичке: «видео запрещено удалять».

На следующий день после митингов, 24 января, Борис Канторович, заместитель коммерческого директора компании «Авторские медиа», представляющей интересы блогеров перед рекламодателями, рассказал о новом рекламном предложении от того же заказчика. По его словам, он увидел объявление со «срочным заказом» в Telegram-чате, где тиктокерам предлагают рекламу. Условия выполнения задания и гонорары оказались практически такими же, как и в предыдущем заказе.

По новой методичке, блогеры должны были упомянуть в видео следующие тезисы: «очень устали от этого шума с Навальным», «детей вытащили и за ними прятались», «провоцировали полицию, это было явно не мирное шествие», «собралось мало людей», «надоела политика» и «разоблачение фейков про смерти на митингах». Ролик необходимо было согласовать и опубликовать одним днем. Заказчик также попросил использовать только один тезис и не повторять его слово в слово.

«В случае, если вы получите оплату и удалите или скроете ролик, мы подадим жалобу в Сбербанк на мошенничество, вам заблокируют карту, и деньги взимаются обратно», – предупреждали заказчики.

Между тем, ролики под хэштэгами #свободунавальному и #23января набрали по 333 миллиона и 472 миллиона просмотров соответственно.

23 января в десятках российских городов прошли массовые акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По всей стране было задержано более 3 тысяч человек, правозащитники сообщали об избиении задержанных.