Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране: 25 января число заболевших COVID-19, согласно официальной статистике, впервые с ноября снизилось ниже 20 тысяч за сутки. В Москве темпы прироста числа заболевших откатились до сентябрьского уровня. По мнению Путина, это дает возможность аккуратно снимать ограничения.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется», – сказал глава государства во время видеоконференции. Он уточнил, что, по новым докладам об эпидемситуации, количество выздоровевших превышает количество тех, кто заболел, а число инфицированных за сутки стало меньше 20 тысяч. Кроме того, президент напомнил, что РФ «обладает эффективными вакцинами» от коронавируса, которые уже зарегистрированы в 13 странах.

Путин сообщил, что в столице ситуация тоже выравнивается. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», – заявил президент.

Он отметил, что при возвращении к обычному учебному процессу «нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал университетов и вузов». «Для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение», – заявил президент, выразив уверенность, что молодые люди воспользуются этой возможностью наилучшим образом.

Он также заявил, что учащиеся и преподаватели медицинских вузов внесли вклад в нормализацию ситуации своей работой в больницах в период пандемии, и поблагодарил их. Путин напомнил, что государство ввело «определенные формы скромного, но все-таки стимулирования и материальной поддержки» студентов-медиков, работающих в медучреждениях в период пандемии.

О том, что студенты пойдут «вторым эшелоном» в борьбе с коронавирусом, стало известно в конце марта прошлого года, когда президент РФ Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах заявил, что надо привлечь студентов медвузов, чтобы пополнить состав среднего медперсонала в условиях эпидемии, напоминает NEWSru.com. Глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что для помощи врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией из числа студентов могут «мобилизовать дополнительно более 40 тысяч медработников».