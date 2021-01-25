Счетная палата РФ не может объективно оценить успешность достижения целей госпрограммы «Юстиция» из-за отсутствия в ней конкретных критериев показателей отношения общества к закону. Как сообщили в пресс-службе ведомства, госпрограмма нуждается в доработке.

«Ежегодное высокое выполнение плановых значений показателей госпрограммы «Юстиция», а также высокий уровень кассового исполнения расходов (до 99,9%) не могут объективно характеризовать успешность достижения целей госпрограммы и ее эффективность ввиду их крайне слабой взаимосвязи между собой и целями госпрограммы», – цитирует ТАСС аудитора Татьяну Блинову, выступившую на коллегии.

В Счетной палате отметили, что главной проблемой является отсутствие документов стратегического планирования, устанавливающих приоритеты и цели в сфере юстиции.

Цели, указанные в госпрограмме (преодоление правового нигилизма, развитие в обществе правовой модели поведения граждан, поддержание устойчивого уважения к закону) определены без первоначальных, промежуточных и конечных критериев или показателей уровня отношения общества к закону, а ожидаемые результаты не выражены количественно и качественно либо в виде конкретных событий, позволяющих оценить результаты реализации программы, пишет издание.

«В результате это усложняет оценку результатов их достижения и создает риск, что цели госпрограммы не будут реализованы к установленному сроку (к 2026 году)», – подчеркнула Блинова.

Кроме того, добавили в ведомстве, полноценная система управления рисками госпрограммы с мерами их минимизации не создана. Она описывает только основные виды рисков – нормативно-правовые и риски недофинансирования.

В январе 2014 года Минюст России запросил около 1,9 трлн рублей на гуманизацию условий содержания заключенных, их адаптацию после освобождения, а также укрепление престижа работы в местах лишения свободы. Соответствующая сумма содержалась в проекте постановления правительства РФ об утверждении государственной программы РФ «Юстиция», рассчитанной на 2014-2020 годы. В апреле она была окончательно одобренапремьер-министром Дмитрием Медведевым.