Президента Ирана Хасана Рухани обвинили в употреблении наркотиков. Священнослужитель и член Исламского аналитического центра Ахмед Джахан Бозорги, выступая в прямом эфире телеканала «Голос Исламской республики Иран», заявил: члены кабинета министров часто не могут связаться с президентом из-за того, что тот «курит дома наркотик».

Рухани, со своей стороны, пообещал подать в суд на корпорацию и на самого Бозорги с требованием компенсировать ущерб, нанесенный его имиджу. В канцелярии иранского лидера отметили, что «президент Рухани никогда не курил опиум и не использовал никакие другие наркотические вещества, а сказанное в программе является злостной клеветой и оскорблением».

В Исламском аналитическом центре, который часто консультирует правительство Иранской Республики, заявили, что «все сказанное было лишь выражением личной точки зрения шейха Бозорги». В самой же иранской гостелерадиокомпании, которая контролируется духовным лидером страны – аятоллой Али Хаменеи, попытались оправдаться так: слова были произнесены «во время прямого эфира и ведущий никак не мог воздействовать на их произнесение». Там отметили, что, если бы программа транслировалась в записи, заявление «было бы либо вырезано, либо проверено».

По мнению некоторых экспертов, этот инцидент может рассматриваться как попытка консерваторов подорвать позиции Рухани, сторонника умеренного курса в иранской политике, и его союзников в преддверии президентских выборов в Иране в конце 2021 года.