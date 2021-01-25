Руководитель правящей парламентской фракции и бывший министр культуры Армении «Мой шаг» Лилит Макунц в скором времени будет назначена послом республики в США, пишет Haqqin.az.

«В повестке есть такой вопрос, однако он пока в стадии обсуждения», – заявила сама лидер партии в эфире радиостанции «Свобода». Отвечая на вопрос, достаточно ли у нее опыта для работы послом в Штатах, Макунц заявила: «Для политических назначений нет ограничений».

«Что касается моего опыта, то он был публичным в рамках парламентской дипломатии. Опыт, конечно, чрезвычайно важен, однако в некоторых случаях не имеет первостепенной роли», – пояснила она свою мысль.

На готовящееся назначение Макунц обратил внимание в своем Telegram-канале бывший посол Армении в Ватикане и зять третьего президента республики Микаел Минасян. Он также указал на ее «внешнеполитические провалы на разных уровнях, в том числе межпарламентском», и назвал Макунц «некомпетентным политиком» и «бездарным дипломатом».

«А ведь именно Макунц Никол Пашинян доверил возглавить сначала министерство культуры, а потом – свою фракцию. Макунц, известная тем, что была педагогом Никола по английскому, имеет лишь одно достоинство – Никол ей безоговорочно верит. Вот почему, отправляя ее в США, он решил одним выстрелом убить двух зайцев: спасти ее с тонущего корабля и использовать ее в развязываемой грязной игре между двумя сверхдержавами», – выразил свое мнение Минасян.

Ранее армянский информационный ресурс VERELQ писал о судьбе преподавателя английского Лилит Макунц и ее пути к министерскому креслу, а затем – в парламент. По информации издания, в феврале 2016 года Макунц перешла на работу в Корпус мира, действующий под эгидой посольства США, а годом ранее она прошла курс в летней школе Флетчер американского университета Тафтса и получила соответствующий диплом.

«Это пятидневный курс на тему «Ненасильственное противостояние» в рамках флетчеровской дипшколы, действующей под эгидой ЦРУ. Согласно сайту организации, с 2006 по 2016 годы учащихся этих курсов обучали методам «ненасильственного противостояния»», – уточнял портал.

В период с 2016 по 2017 год, после активной работы со школой, Макунц стала преподавать Пашиняну английский. Впоследствии у них, вероятно, и сформировались доверительные отношения, отмечало издание.