Власти Узбекистана намерены «обновить» национальную идеологию: в основе духовности нового государства будут «доброта, человечность и гуманизм». С таким заявлением выступил президент страны Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросам кардинального совершенствования системы духовно-просветительской работы и усиления взаимодействия государственных и общественных организаций в этом процессе.

«Идеологией создаваемого нами нового Узбекистана будут доброта, человечность, гуманизм. Когда мы говорим об идеологии, то имеем в виду, прежде всего, воспитание разума, воспитание национальных и общечеловеческих ценностей. В их основе лежат тысячелетние жизненные представления и ценности нашего народа», – заявил глава государства.

Мирзиеев отметил, что «если экономика – организм, обеспечивающий жизнедеятельность общества, то духовность – его сердце и душа». По его словам, в основе идеи «нового Узбекистана» должны лежать «два столпа: сильная экономика, основанная на рыночных принципах, а также сильная духовность, основанная на богатом духовном наследии предков и национальных ценностях».

Лидер Узбекистана добавил, что самой большой угрозой являются равнодушие и безразличие, а в минимизации наблюдающихся сегодня социальных проблем не хватает участия старшего поколения в воспитании, а также недостаточен общественный контроль. В связи с этим президент предложил создать Институт социально-духовных исследований.

По словам Мирзиеева, 90 млрд сумов (8,5 млн долларов) будут направлены на развитие духовно-просветительской сферы в регионах, 20 млрд сумов (1,9 млн долларов) – на поддержку деятельности Союза писателей, 10 млрд сумов (950 тысяч долларов) – на эффективную организацию духовно-просветительской работы.

Помимо этого, перед ответственными лицами поставлена задача разработать концепцию развития исторической науки в Узбекистане до 2030 года, а также укрепить статус узбекского языка как государственного и внедрить современные технологии его изучения в стране и за рубежом.