В столице Турции запущен в эксплуатацию гигантский завод компании Turkish Aerospace Industries (TAI) по производству композитных материалов. Закрытая площадь предприятия составляет около 100 тысяч квадратных метров, объект является четвертым в мире по величине. На строительство завода была потрачена сумма в 181 миллион долларов.

На заводе производятся структурные части воздушных транспортных средств – как самолетов, так и вертолетов. Завод будет покрывать 2% потребностей в композитных материалах всей мировой аэрокосмической промышленности. Планируется, что в ближайшем будущем производственные мощности завода будут увеличены, также расширится и ассортимент выпускаемой продукции.

Так, менеджер по производству композитов TAI Эмре Эриш сообщил агентству Anadolu (AA), что компания уже начала производство композитных материалов на новом заводе.

«Предполагается, что предприятие увеличит наши текущие производственные мощности по производству композитных материалов примерно в 2-2,5 раза, – указал Эмре Эриш. – Работы уже выполняются для таких компаний, как Boeing и Airbus. Также на предприятии будет производиться определенная часть конструктивных элементов нашей собственной оригинальной продукции». Например, все составные части для турецкого национального вертолета Gökbey.

«Благодаря качеству продукции и знаниям, мы займем важную долю в мировом рынке композитных материалов», – спрогнозировал Эриш. – Мы инвестируем в будущее. Например, в термопласты».

По словам Эмре Эриша, через ближайшие 10 лет начнется массовый переход на термопластические материалы. «Мы к этому времени будем одной из ведущих компаний в этой сфере, этот объект даст нам серьезное преимущество, – обрисовал круг задач представитель TAI. – Турция должна иметь такую «витрину», чтобы другие иностранные компании мирового уровня, придя сюда, в Турцию, и увидев наши работы, сразу бы сказали: «Мы хотим реализацию наших проектов в TAI».