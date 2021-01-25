ПОЛИТИКА
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Осетинского журналиста избили по заказу президента непризнанной Южной Осетии?
На журналиста из Северной Осетии Руслана Тотрова напал замминистра обороны самопровозглашенной Южной Осетии и сопровождающий его неизвестный. Инцидент произошел 21 января. Пострадавший связывает произошедшее с профессиональной деятельностью, а именно – публикациями о смертельной пытке местного жителя Инала Джабиева в отделе милиции. #Южная_Осетия #журналист #нападение
осетия / Others
25 января 2021 г.
Истории
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