ПОЛИТИКА
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Что позволило азербайджанской армии победить в войне? / TALK на тему
Какими были вооруженные силы Азербайджана 30 лет назад и что изменилось сегодня? Какая техника использовалась для возвращения оккупированных территорий? Как развивается сотрудничество Баку и Анкары в военной сфере? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью TRT на русском – глава международного департамента Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов. #Азербайджан #МинОбороны #trtнарусском
кек / Others
26 января 2021 г.
Истории
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