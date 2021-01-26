Что позволило азербайджанской армии победить в войне? / TALK на тему

Какими были вооруженные силы Азербайджана 30 лет назад и что изменилось сегодня? Какая техника использовалась для возвращения оккупированных территорий? Как развивается сотрудничество Баку и Анкары в военной сфере? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью TRT на русском – глава международного департамента Минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов. #Азербайджан #МинОбороны #trtнарусском