Власти Китая приняли закон, наделяющий береговую охрану правом использовать «любые необходимые средства» в отношении иностранных судов без дополнительных запросов и разрушать сооружения, находящиеся не только в территориальных водах КНР, но и в спорных водах, сообщает South China Morning Post. Таким образом, китайские боевые корабли могут атаковать американские судна в Южно-Китайском море без предупреждения в случае возникновения потенциальной опасности.

Катализатором решения стало приближение к территориальным водам Китая авианосной ударной группы ВМС США во главе с судном «Теодор Рузвельт» 24 января после того, как власти Тайваня заявили о полете 12 китайских военных самолетов в районе острова.

В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что речь идет о плановой передислокации сил американского 7-го флота с целью поддержания свободы навигации на море. Однако Госдепартамент США после инцидента настоятельно рекомендовал Китаю «прекратить всякое давление на Тайбэй».

«Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого вступить в конструктивный диалог с демократически избранными представителями Тайваня. США будут и впредь поддерживать мирное урегулирование вопросов, связанных с Тайваньским проливом, в соответствии с пожеланиями и наилучшими интересами народа Тайваня», – заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Китай в ответ на приближение американской авианосной группы поднял в воздух шесть стратегических бомбардировщиков H-6K и 15 истребителей, которые продемонстрировали готовность применения силы. Американская флотилия была вынуждена прекратить свое движение.

«Соединенные Штаты часто отправляют самолеты и суда в Южно-Китайское море, чтобы «поиграть мускулами». Это не способствует миру и стабильности в регионе. Мы призываем США осмотрительно подходить к вопросам, связанным с Тайванем, и воздержаться от посылки ложных сигналов сторонникам «независимости», чтобы не навредить китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе», – прокомментировал инцидент представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

В 2020 году США предприняли шаги по улучшению отношений с Тайванем на фоне растущей напряженности в отношениях с КНР. 10 января 2021 года бывший госсекретарь США Майк Помпео отменил ограничения, введенные на работу американских дипломатов и чиновников при контакте с коллегами из Тайваня.