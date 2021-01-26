КУЛЬТУРА
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Дружба «солнца и снега»: вышла книга о культурных отношениях Турции и РФ
«Важная часть истории России и Турции включает культурное и гуманитарное взаимовлияние, связи, основанные на мире и сотрудничестве», – считают авторы. Новая книга повествует о добрососедских отношениях двух стран
Дружба «солнца и снега»: вышла книга о культурных отношениях Турции и РФ
Дружба «солнца и снега»: вышла книга о культурных отношениях Турции и РФ / Others
26 января 2021 г.

На российских издательских платформах вышла книга «История дружбы между солнцем и снегом. Российско-турецкие культурные отношения. Страницы истории и взгляды деятелей культуры». Ее написали турецкий журналист Хакан Аксай, российский журналист Ольга Халдыз и ученая из Турции Хюлья Арслан.

«Когда говорят и пишут об отношениях Турции и России, чаще всего упоминают о войнах и политическом напряжении. Но важная часть истории включает культурное и гуманитарное взаимовлияние, связи, основанные на мире и сотрудничестве. Мы решили написать эту историю», – рассказал TRT Хакан Аксай.

В книге рассматриваются разные этапы отношений стран в сфере культуры: от турецкого периода мариниста Айвазовского до сотрудничества СССР и Турции по линии Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, от влияния белоэмигрантов на жизнь Стамбула до современных связей в сфере искусства.

В 2019 году увидели свет сразу несколько книг авторства российских тюркологов. Так, историки Евгений Бахревский и Ирина Свистунова представили работу «Образ России в Турции. Историческое развитие и современное состояние». В ней они проанализировали турецкие пословицы о русских и рассказали о доверительных отношениях двух народов.

Также директор Центра исследований современной Турции Санкт-Петербургского государственного университета и постоянный переводчик нобелевского лауреата Орхана Памука Аполлинария Аврутина представила русскоязычную версию романа Ахмета Хамди Танпынара «Спокойствие», а доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Оганова – коллективную монографию о выдающемся тюркологе Дмитрии Насилове, награжденном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом орденом «За заслуги» (Liyakat Nişanı).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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