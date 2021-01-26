Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю стоимости социально значимых продуктов и начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца текущего года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.

Отмечается, что теперь налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. Они интересуются ценами на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие продовольственные товары.

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что не получали информацию от сетей о подобных запросах. Но источник в одной из фирм, которая получила такой запрос, рассказал, что их организация предоставила лишь данные о фактическом повышении цен, а давать прогнозы отказалась, ссылаясь на коммерческую тайну. Представитель еще одного производителя сказал, что в ответ на запрос предоставил налоговый прогноз по динамике цен.

Собеседник «Коммерсанта» на рынке предположил, что ФНС может запрашивать данные, потому что онлайн-кассы и подсчеты Росстата не отображают объективной картины: к примеру, не позволяют понять, была ли установлена скидка. Полученные от участников рынка данные в сочетании с имеющимися инструментами, позволят ФНС измерить наценку торговых сетей, считает он.

Юрист Forward Legal Арпине Пирумян считает, что запрос налогового органа не связан с исчислением и уплатой налогов. Она напомнила, что закон не обязывает бизнес предоставлять прогноз изменения цен на товары, и соответственно, налоговая не имеет право его требовать. Пирумян предположила, что действия ФНС связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

По мнению зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, спрогнозировать динамику цен на продукты до конца года может быть проблематично. «Во-первых, цены зависят от баланса спроса и предложения, которому свойственно меняться. Во-вторых, экономическая ситуация нестабильна и мы не знаем, как к концу года может измениться, например, курс валют, что также влияет на стоимость большинства продуктов».

Леонов также отметил, что неясно, как в данном случае будет соблюдаться коммерческая тайна и как бизнес будет защищен от утечек.

13 декабря президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. По его словам, рост цен на еду вызван экономическими причинами, а не пандемией и уровнем производства. Российский лидер потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты.

14 декабря российский премьер Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социально значимые продукты в 10%. Он подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

23 декабря Госдума приняла закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость.