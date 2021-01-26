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Путин предложил наказывать за приравнивание роли СССР и Германии в ВОВ
На публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне предлагается ввести запрет. Новый закон рассмотрят во время весенней сессии Госдумы
Путин предложил наказывать за приравнивание роли СССР и Германии в ВОВ
Фото: Reuters / Reuters
26 января 2021 г.

Президент России Владимир Путин предложил запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«При участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)», – сказано в документе.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в мае 2020 года не поддержала включение в уголовный кодекс статьи об ответственности за приравнивание официальной идеологии СССР к нацизму, а также за возложение на Советский Союз вины за развязывание Второй мировой войны.

В 2014 году в России ввели уголовную ответственность за оправдание нацизма по статье 354.1 УК «Реабилитация нацизма», которая предусматривает наказание в том числе за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет.

Депутат Госдумы Ирина Яровая в 2020 году предложила ужесточить административную ответственность за реабилитацию нацизма в интернете, установив штрафы для юридических лиц за подобное деяние в размере до трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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