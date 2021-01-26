Мобильные офисы на колесах, переданные турецким Агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) узбекскому Агентству государственных услуг при Министерстве юстиции, за три года обслужили пять миллионов граждан Узбекистана, пишет Anadolu.

В сентябре 2018 года TİKA передала Ташкенту 20 автомобилей-офисов, благодаря которым жители самых отдаленных уголков страны получили доступ к 150 видам государственных услуг. В числе таких населенных пунктов – поселок Чимион у подножья горы Танры в 150 км от столицы.

Таким образом, гражданам, проживающим в труднодоступных горных селениях, не пришлось ездить в областной центр для оформления госуслуг, что сэкономило им не только время, но и средства.

Пресс-секретарь офиса Агентства государственных услуг в Ташкенте Эркин Дорипов рассказал, что населению предоставляется широкий перечень услуг: нотариальные, налоговые, по оформлению наследства, страховки и купчей. Также, по его словам, сотрудники офисов оказывают помощь в регистрации бизнеса, получении разрешения на работу и водительских прав.

В агентстве выдают свидетельство о рождении, удостоверение личности, паспорт, оплачиваются счета за коммунальные услуги, оформляются пенсии, документы по призыву в армию, разрешения на строительство, осуществляется подключение к газовому снабжению и электричеству физических и юридических лиц и т. д., сообщил пресс-секретарь.

Дорипов отметил, что пробег каждого из мобильных офисов за три года составил порядка 30 тыс. км, всего было совершено около 530 тыс. поездок.

Координатор программы TİKA в Ташкенте Джемалеттин Тюней лично ознакомился с работой мобильного офиса в поселке Чимион и побеседовал с гражданами. Он отметил, что Турция также передала Узбекистану 50 машин скорой помощи и 20 мобильных клиник.