Памятник гитлеровскому коллаборанту и военному преступнику Гарегину Нжде установлен в карабахском городе Ходжавенд на территории Азербайджана. Монумент расположен на улице, которая носит его же имя, сообщают «Вести Кавказа», ссылаясь на информацию, опубликованную в соцсетях.

Некоторые Telegram-каналы утверждают, что инициатива установки памятника принадлежит руководителю строительной компании «Ферзит» Артуру Хачатряну, который также профинансировал проект.

Работа над бюстом пособника фашистов стартовала еще в начале 2020 года, а открытие было запланировано на сентябрь, однако его пришлось отложить из-за военного конфликта, вспыхнувшего в это время на территории Нагорного Карабаха.

Официальных сообщений по поводу установления монумента пока нет.

Город Ходжавенд расположен в Нагорном Карабахе и входит в зону ответственности российских миротворцев, там расположен их наблюдательный пост, напоминает издание.

Установку бюста Нжде на улице, названной его именем, анонсировал еще в мае 2020 года замглавы оккупационной администрации города Ходжавенд Эдик Аванесян. Ранее на этом месте находился памятник в честь 70-летия Октябрьской революции. Сообщалось, что возведение монумента стартовало в начале года и на тот момент близилось к завершению. Автором творения указывался скульптур Армен Петросян.

Известный военный журналист, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, комментируя появление памятника нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде в зоне ответственности российских миротворцев, назвал это «плевком в лицо и Азербайджану, и России, и всем странам антигитлеровской коалиции».

«Памятник Гарегину Нжде – это часть той порочной националистической идеологии, которая включает в себя и мечты о Великой Армении, и претензии на национальную исключительность, когда гитлеровские преступники возводятся в ранг национальных героев», – отметил Коротченко.

По словам российского эксперта, армянским активистам в Карабахе стоило бы направить свои усилия на переход к мирной жизни в новых условиях, а не на подрывную деятельность против российских и азербайджанских усилий по стабилизации Южного Кавказа в послевоенную эпоху.

Ранее Игорь Коротченко в беседе с агентством Media.Az. заявлял: «К сожалению, военный разгром Армении не сопровождается тем, чем сопровождался разгром гитлеровской Германии – денацификацией. В данном случае – «денждефикацией».

По его мнению, Армения испытывает «фантомные боли по Нагорному Карабаху, который является неотъемлемой частью Азербайджана».

Эксперт добавлял, что армянские власти не отказались от экстремистской идеологии Гарегина Нжде – нацистского коллаборанта и военного преступника, осужденного советским трибуналом за то, что он «помогал немцам готовить и засылать диверсионно-террористические группы для совершения терактов и диверсий на территории Советского Союза, в том числе против мирных советских людей в тылу Красной армии».

«Он не был расстрелян только по той причине, что тогда смертная казнь в СССР была отменена, получил длительное тюремное заключение и умер в тюрьме», – указывал Коротченко.