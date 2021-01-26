Кто такой Садыр Жапаров?

После нескольких месяцев политического кризиса кыргызстанцы пришли 10 января на избирательные участки и выбрали своего президента. Среди 17 кандидатов с результатом 79,2% голосов победил Садыр Жапаров. Он еще недавно сидел в тюрьме, вышел на свободу, добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова и сам возглавил республику. Садыр Жапаров стал инициатором всенародного референдума по изменению формы правления в стране. Голосование также прошло 10 января – более 80% жителей страны проголосовали за президентскую форму, хотя критики Жапарова говорят, что таким образом он узурпировал власть в стране. Ведь со сменой формы правления значительно расширяются и полномочия президента.

Политическая карьера Садыра Жапарова началась во время государственного переворота в 2005 году. Тогда он стал депутатом Жогорку Кенеша, парламента Кыргызстана. Через два года Жапаров начал работать советником тогдашнего президента Курманбека Бакиева, а затем возглавил Национальное агентство по предупреждению коррупции.

В 2010-м в стране вспыхнула новая революция, ее итогом стало свержение президента Курманбека Бакиева, который бежал в Беларусь. Но его сторонник – Садыр Жапаров – смог остаться в политике и снова избрался в парламент страны, где возглавил комитет по судебно-правовым вопросам.

В 2012-м Жапаров со своими сторонниками перелез через забор Белого дома в Бишкеке, из-за чего политика обвинили в попытке захватала власти в стране. Полтора года он просидел в СИЗО, но все-таки был оправдан. Правда, уже в 2013-м стал фигурантом дела о захвате заложника, из-за которого на несколько лет покинул страну. Вернулся на родину Садыр Жапаров в 2017 году и сразу был арестован, снова помещен в СИЗО.

Из тюрьмы в президенты

Казалось бы, неожиданных поворотов в судьбе политика Садыра Жапарова достаточно, но в начале октября 2020-го он снова получил подарок от фортуры. В ночь с 5 на 6 октября недовольные итогами парламентских выборов вышли на протесты: в центре Бишкека вступили в столкновения с силовиками. Часть демонстрантов захватила Белый дом и ряд зданий других ведомств.

Протестующие направились к СИЗО Бишкека и освободили несколько важных чиновников. В их числе были осужденный экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, а также Садыр Жапаров. В последующие дни его сторонники начали выходить на улицы Бишкека, требуя привести политика к власти. Так и случилось: Жапаров, который почти три года сидел в тюрьме, по решению депутатов стал премьер-министром Кыргызстана, а через пять дней он добился отставки президента Сооронбая Жээнбекова и объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Вот что он сказал своим сторонникам 15-го октября 2020 года:

«Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие».

Борьба кандидатов и нарушения на выборах

Примерно через месяц Садыр Жапаров инициировал проведение внеочередных президентских выборов, для участия в которых сложил с себя полномочия и.о. главы государства. На участие в выборах зарегистрировали 17 кандидатов, среди которых – бывшие депутаты, общественные деятели и даже самопровозглашенный «бог». Среди всех претендентов у Жапарова был самый большой избирательный фонд, поэтому его противники четко указывали – в чью пользу работает административный ресурс.

«Хочу заверить всех чиновников, государственных и муниципальных служащих, а также соцработников, в том числе работников образования и здравоохранения, в том, что каких-либо команд по агитации и принуждению к голосованию со стороны правительства не давалось и даваться не будет», – отрицал в конце декабря подобные обвинения исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков.

В итоге выборы прошли спокойно, но не без эксцессов. Общественные наблюдатели сообщали о сбоях в работе автоматических урн, нарушении тайны голосования и подвозе избирателей на участки.

Волонтеры проекта «Клооп» зафиксировали 1500 нарушений – юристы организации до сих пор добиваются отмены результатов голосования на 210 участках.

Однако избранный президент Садыр Жапаров готовится к политическим реформам. В руках у него уже результаты референдума, на котором большинство народа страны проголосовало за изменение формы правления. Следующий шаг – еще один референдум по изменению Конституции и расширению полномочий президента. Это голосование может пройти через полгода. Эксперты в стране говорят, что Жапарову придется работать в сложное время для республики: политический кризис еще не стих, пандемия коронавируса продолжает сильно бить по экономике страны, дефицит бюджета растет.

Реакция Москвы и Анкары

С победой на выборах Жапарова поздравил президент России Владимир Путин. «Отношения между нашими странами носят характер стратегического партнерства и союзничества. Россией и Киргизией накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и ШОС», – указывалось в телеграмме, опубликованной на сайте пресс-службы Кремля.

Также Владимиру Путин выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами. Вслед за этим о готовности к сотрудничеству с Москвой сказал и сам Садыр Жапаров в интервью российскому «Первому каналу». По словам президента Кыргызстана, он намерен сохранить официальный статус русского языка в стране.

«У нас с Россией отличные отношения сейчас. Дипломатические отношения, экономические отношения есть, в военном плане, и мы эти отношения будем еще больше развивать на еще более высокий уровень. Мы будем продолжать дружить с Россией. Мы должны открыто признаться: без России нам будет тяжело, очень тяжело», –отметил глава республики.

Садыра Жапарова поздравил с победой и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества между странами и пожелал мира и процветания народу Кыргызстана.

«Выражаю свою готовность вместе работать для дальнейшего улучшения наших отношений и сотрудничества, которые укрепляются тесными дружескими связями между нашими братскими народами», – говорилось в тексте поздравительного сообщения.

Садыр Жапаров ответил турецкого лидеру, начав свое обращение со слов «уважаемый президент, мой дорогой брат». «Хочу выразить искреннюю благодарность за поздравления. Хочу особо подчеркнуть свое желание максимально расширить отношения с Турецкой Республикой. Потому что наша внешняя политика по отношению к Турции – непрерывна и постоянна: Турция не просто стратегический партнер Кыргызстана, а за его пределами – братская страна. Я приложу необходимые усилия на этом пути», – ответил Жапаров в послании Эрдогану.

Ранее, еще до победы на выборах, Садыр Жапаров, отвечая на вопросы журналистов, говорил, что внешняя политика страны под его руководством не изменится.

«Мы консультируемся и советуемся с политическими деятелями, экспертами и аксакалами. Хочу заверить, что геополитика страны не изменится. Мы продолжим работать так же, как и ранее», – говорилЖапаров.