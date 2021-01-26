Бывшую сотрудницу военно-морской разведки США осудили на 11 лет за шпионаж в пользу России. Жительница Западной Вирджинии Элизабет Ширли была признана виновной в умышленном хранении секретных документов Агентства национальной безопасности (АНБ).

По данным прокуратуры, Ширли планировала передать сверхсекретные документы российскому правительству. Доступ к этой информации она получила, когда проходила службу в ВМС США.

«Ширли предала доверие американского народа. <...> Она хотела извлечь выгоду из своего положения и пыталась продать информацию России», – отмечалось в заявлении стороны обвинения.

С 2001 по 2012 год женщина занимала различные должности в Управлении военно-морской разведки ВМC США, министерствах обороны и энергетики, в Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям.

Как утверждает следствие, Ширли хотела связаться с представителями РФ с просьбой переселить ее в страну, которая не выдаст ее США. Документы, которые она подготовила для российской стороны, обнаружили на ее электронных устройствах, рассказали в прокуратуре. Обвиняемая признала вину в июле 2020 года, через год после задержания.

В августе прошлого года после обвинений в шпионаже в пользу России был арестован отставной служащий спецподразделения американских сухопутных сил 45-летний Питер Деббинс. Ему грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, с декабря 1996 года по январь 2011 года мужчина периодически посещал Россию и встречался с агентами российских спецслужб. В ходе «заговора» бывший спецназовец предоставлял им «информацию о химических подразделениях и подразделениях специального назначения» США. Кроме того, Деббинса обвинили в раскрытии российской разведке имен и данных о бывших сослуживцах.