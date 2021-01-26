Мировые расходы на оборону растут ежегодно – в 2020-м затраты составили около 1,93 триллиона долларов, что на 1,9% больше, чем в 2019-м. Об этом говорится в докладе информационно-аналитического центра Jane's. Эксперты прогнозируют, что в 2021-м рост расходов на оборону в мире замедлится, но общий объем затрат не сократится.

В отчете указывается, что рост затрат на нужды военных ведомств фиксируется седьмой год подряд. Для сравнения, в 2010-м они составляли 1,75 триллиона долларов. Эксперты полагают, что в ближайшие два года под влиянием пандемии коронавируса рост может замедлиться, особенно последствия будут ощущаться в 2022-м, но к 2030 году траты на оборону достигнут 2,23 триллиона. Постепенное сокращение оборонных затрат ожидается в Соединенных Штатах, а также в странах, зависящих от экспорта нефти, но оно будет сбалансировано увеличением расходов там, где все еще ожидается устойчивый рост.

Самая большая доля оборонных расходов в 2020 году пришлась на Северную Америку – 40%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе она составила 28%, в Западной Европе – 15%.

Россия и страны СНГ отвечают за 2% мировых расходов на оборону, сколько же у Восточной Европы. Доля Ближнего Востока и Северной Африки составляет 9%, а Латинской Америки – 3%. На страны Африки к югу от Сахары приходится только 1%.

При этом аналитики ожидают, что доля России и СНГ увеличится до 3% к 2030 году. В процентном выражении именно военные расходы Европы увеличились больше всего в 2020 году, причем финансирование на 5,6% превысило уровень предыдущего года. Однако Азиатско-Тихоокеанский регион способствовал аналогичному росту в долларовом выражении, и его рост расходов, вероятно, ускорится в ближайшие годы, поскольку рост европейского бюджета начинает замедляться, сказано в докладе.

В целом, по оценкеведущего аналитика Jane's Эндрю Макдональда, пандемия, «по-видимому, может задушить рост покупательной способности таких регионов, как Ближний Восток, и еще больше подавить российское финансирование». Также относительное снижение ждет и оборонный бюджет США. «В 2010 году на Азию приходилось чуть более 20% мирового военного финансирования; к 2028 году мы ожидаем, что эта доля вырастет до 35%, обогнав Северную Америку как крупнейший регион», – подытожил эксперт.