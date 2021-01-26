СПОРТ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Московский ФК «Динамо» проводит зимние сборы в турецкой Анталье
Президент клуба Юрий Белкин: «Из-за пандемии COVID-19 весь мир переживает нелегкий период, однако в Анталье безопасно в этом плане»
Московский ФК «Динамо» проводит зимние сборы в турецкой Анталье
Фото: Twitter / Others
26 января 2021 г.

Российский ФК «Динамо» (Москва) во время пандемии коронавирусной инфекции выбирает для проведения сборов Анталью. По итогам первого тура Премьер-лиги динамовцы набрали 30 очков, разместившись на шестом месте. Подготовка ко второму туру продолжается в туристической столице Турции.

Президент «Динамо» Юрий Белкин сообщил агентству Anadolu, что клуб проводит сборы в Анталье уже 12 лет. По его словам, футбольные поля, гостиницы, логистическая инфраструктура и погода в Анталье идеально подходят для тренировок.

Он напомнил, что в российской столице в это время года температура воздуха может достигать -20 градусов, в то время как в Анталье наблюдается солнечная погода, температура воздуха здесь повышается до +20. «Сборы проходят отлично. Из-за пандемии COVID-19 весь мир переживает нелегкий период, однако в Анталье безопасно в этом плане», – отметил Белкин.

ИСТОЧНИК:AA
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us