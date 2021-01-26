Российский ФК «Динамо» (Москва) во время пандемии коронавирусной инфекции выбирает для проведения сборов Анталью. По итогам первого тура Премьер-лиги динамовцы набрали 30 очков, разместившись на шестом месте. Подготовка ко второму туру продолжается в туристической столице Турции.

Президент «Динамо» Юрий Белкин сообщил агентству Anadolu, что клуб проводит сборы в Анталье уже 12 лет. По его словам, футбольные поля, гостиницы, логистическая инфраструктура и погода в Анталье идеально подходят для тренировок.

Он напомнил, что в российской столице в это время года температура воздуха может достигать -20 градусов, в то время как в Анталье наблюдается солнечная погода, температура воздуха здесь повышается до +20. «Сборы проходят отлично. Из-за пандемии COVID-19 весь мир переживает нелегкий период, однако в Анталье безопасно в этом плане», – отметил Белкин.