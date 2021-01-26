Казахстан и Узбекистан свяжет высокоскоростная железная дорога, которая будет пролегать от Туркестана до Ташкента через Шымкент. Об этом сообщил казахстанский премьер Аскар Мамин на расширенном заседании правительства.

«Власти Казахстана в скором времени планируют начать строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Казахстана в Узбекистан», – заявил он.

По словам премьера, строительство высокоскоростной железной дороги увеличит приток туристов. В то же время правительство Казахстана продолжит создавать туристическую инфраструктуру в приоритетных районах.

Мамин также отметил, что для исключения «узких мест» и повышения пропускной способности в железнодорожных потоках на двух направлениях (Казахстан – КНР и Казахстан – Узбекистан) начнутся модернизация и дополнительное строительство железнодорожных путей.

В рамках масштабной модернизации транспортной инфраструктуры Казахстана и реализации транспортного потенциала будут завершены строительство и реконструкция шести тысяч километров автодорог. Кроме того, в этом году будет введена оплата на 5,8 тысяч километров дорожного полотна.

«Это позволит создать 22 тысяч новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тысяч новых рабочих мест в смежных отраслях экономики», – подчеркнул Мамин.