Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк сообщил, что планирует в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство, способное бороться с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

Как рассказал Ринк, лекарство основано на препарате «Диуцифон», которое было синтезировано в СССР в 1967 году. Тогда оно использовалось для лечения проказы и до 2000-х входило в список жизненно важных лекарств.

Новый препарат называется «Иммофон» и в отличие от своего предшественника отлично растворяется в воде, а соответственно, и в плазме крови, подчеркнул разработчик «Новичка».

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», – рассказал Ринк в интервью РИА Новости.

Специалист отметил, что в новом лекарстве соединены две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации, и иностранное противовирусное средство «Дапсон». Препарат также предназначен для лечения красной волчанки, ревматоидного артрита, склеродермии, псориаза, аллергии, заболеваний легких, лейкозов.

«Иммофон», по словам Ринка, уже протестировали 700 пожилых пациентов-добровольцев, при этом ни одного случая тяжелой стадии или летального исхода после заражения зафиксировано не было, подчеркнул он.

Сейчас ведется производство опытных партий препарата для дальнейшей проверки его действия при разных патологиях, также идут переговоры с Минздравом РФ и другими регуляторами о выпуске на рынок преднаполненных шприцов и капельниц, отмечают «Известия». Предположительно, одна доза препарата будет стоить около одной тысячи рублей.

Леонид Ринк, по информации Newsru.com, до 1991 года работал в закрытой лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в Шиханах, проводившей испытания отравляющих веществ, и был причастен к разработке группы ядов класса «Новичок». Производным от такого вещества в 1995 году был убит банкир Иван Кивелиди.

Ученый тогда давал показания по делу об убийстве и признался в продаже нескольких ампул с ядом разным людям, в том числе представителям криминальных кругов. Однако, несмотря на это, уголовное дело против Ринка было закрыто.

После отравления «Новичком» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также Алексея Навального ученый выступал с комментариями в некоторых российских СМИ, защищая позицию российского правительства, отрицающего причастность к этим инцидентам и сами факты отравления. После инцидента с Навальным Ринк говорил, что симптомы его отравления якобы совершенно не похожи на последствия применения «Новичка», иначе оппозиционер «не дошел бы до самолета» и «давно бы отдыхал на кладбище». Его слова опровергли немецкие медики.